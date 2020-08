Virales Video: Wenn Fußballstars wieder zu Kindern werden

Die Champions-League-Saison 2019/'20 ist am Sonntagabend mit einigen Monaten Verzögerung zu Ende gegangen. Lange hat man bangen müssen, ob die Königsklasse in diesem von der Coronavirus-Pandemie gezeichneten Sommer überhaupt ihr Finalturnier bestreiten kann. Lachen durften am Ende bekanntlich die Münchner Bayern.

Für Lacher sorgt nun auch ein Video, das sich in Windeseile auf Twitter verbreitet. Der deutsche Influencer "Der Schulte" ist verantwortlich für das Werk, in dem einige Sequenzen des Endspiels aus Lissabon zu sehen sind. Das Lustige daran ist, dass der Produzent die Akteure auf dem Feld des Estádio da Luz in ihre Kindheit versetzt hat.