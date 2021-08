Fluss-Surfen auf der größten künstlichen Welle Europas

400 Meter weiter fing 2007 bei einer natürlichen Welle Neuböcks Fluss-Surfkarriere an. Und weil er das immer machen wollte, begann er von der künstlichen Welle zu träumen. Es sollte noch einiges an Wasser die Traun hinabfließen, bis die Idee Wirklichkeit wurde. Und es sollten noch viele Ideen gewälzt und Berechnungen angestellt werden, bis 10.000 Kubikmeter Erdreich verfrachtet und 2.000 Kubikmeter Beton verbaut wurden. „Das haben sich viele in Ebensee nicht vorstellen können, was das wird.“ Gekostet hat „The Riverwave“ zwei Millionen Euro, seit vergangenem Sommer wird gesurft. „Das größte Problem am Projekt war, dass Behörden nicht wussten, was man für Genehmigungen braucht.“

Neuer Versuch

Eine neuer Versuch steht an. Der wird wohl nicht mit einem eleganten und bewussten Sprung ins Wasser enden wie bei dem Könner, der gerade seinen Ritt beendet. Überhaupt umfasst die Leash, die Verbindungsleine zwischen Board und Surfer, bei Anfängern nicht den Knöchel, sondern gleich den ganzen Bauch. Und der Helm sieht auch nicht unbedingt sexy aus. Aber sicher ist sicher und Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. „Ich verwende auch immer einen“, hat Neuböck vorher gesagt. Hinein ins Wasser, rauf auf die Welle. He, so schlecht geht das wieder nicht. Uneleganter Sturz in die kalte Traun. Ein paar Kraulschläge und der Ausstieg ist erreicht.