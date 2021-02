Starfotograf verrät Erlebnisse mit Kate Moss

Dabei haben Sie gar nicht als Fashion-Fotograf begonnen.

Stimmt, ich habe mit Ballett-Bildern begonnen. Meine erste Freundin war Tänzerin an der Metropolitan Opera in New York, so hatte ich gute Möglichkeiten für schöne Bilder. Aber in diesem Bereich gab es kein Geld zu holen, also beschloss ich das Genre zu wechseln und bin in den Fashionbereich eingestiegen, habe begonnen für Magazine, etwa für „Mademoiselle“, zu arbeiten. Ich hatte Glück, sofort Aufträge zu erhalten. Dann wechselte ich zur Vogue, für 25 Jahre. Schließlich hatte ich aber einen Schlaganfall und musste erst wieder lernen zu sprechen, das hat etwa zwei Jahre gedauert. Ich konnte kein einziges Wort mehr sagen. Aber ich habe es geschafft und wieder zu fotografieren begonnen – besonders wegen Grace Coddington (ehemaliges Model und Kreativdirektorin der US-Vogue, Anm.). Sie ist großartig in ihrem Job, und inzwischen 79 Jahre. Und ich bin 80. Das ist nicht alt, aber der Start des Alters.

Arbeiten Sie immer noch viel?

Derzeit gar nicht, wegen der Coronakrise. Also verkaufe ich derzeit meine Bilder. Und in der Regel sind es die Fotos von Kate Moss und Christy Turlington, die Geld bringen.

Sie sagten in einem Interview einmal „Wettbewerb ist eine gute Sache“. Sehen Sie das immer noch so?

Ja, aber ich denke, ich habe immer gute Arbeit gemacht und meine Tochter Sophie ebenso. Auch sie ist Fotografin, nicht so bekannt wie ich, aber genauso gut. Und was den Markt betrifft: Viele gute Fotografen sind inzwischen tot. Peter Lindbergh etwa. Und vom Fotografennachwuchs sehe ich nicht viel, derzeit kann man ja nirgendwohin gehen.