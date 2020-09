Hier laufen die Promis dem Fotografen nach

Heute wollen Politiker ihre Fotos kontrollieren. War das damals auch so?

Aufgeregt waren sie alle. Aber welches Foto ausgewählt wurde, habe immer ich entschieden. Klar war natürlich, dass ich nie unter die Gürtellinie gehe.

Ist die Fotografie von damals mit der von heute noch vergleichbar? Stichwort Digitalkameras, Photoshop?

Nein, mit dem Digitalen ist die Fotografie gestorben. Jeder kann alles, die Geräte machen das von selbst, man kann mit Handys ganze Filme in sensationeller Qualität drehen. Aber dadurch hat die Fotografie ihre Seele verloren.

Sie haben auch Falco in sehr privaten Situationen fotografiert. Das Foto in der Ausstellung im Pods & Bowls zeigt ihn beim Friseur ...

Ja, in Ibiza. Er wollte gerade wieder einmal sein Leben verändern, nach Amerika gehen. Da wollte er eben eine neue Frisur, so wie das auch Frauen machen, wenn sie eine Beziehung beenden.

Wie oft wollte Falco sein Leben ändern, Sie waren ihm persönlich ja sehr nahe?

Nicht jeden Tag, aber ungefähr einmal pro Woche. Er war ein mühsames Kerlchen.

Wer war für Sie die eindrucksvollste Persönlichkeit, die Sie fotografiert haben?

Jeder. Immer wenn ich jemanden fotografiert habe, war der und die der Mittelpunkt des Lebens für mich. Niemand war mir lieber als der andere, nur manche waren schwieriger, dann habe ich mehr Material verbraucht. Sonst waren sie für mich alle gleich.