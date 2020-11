Fotograf Christian Tagliavini: Meister der Magie

In seiner neuesten, bisher aufwendigsten und größten Foto-Serie „Circesque“ beschreitet Tagliavini einen neuen Weg: Er ließ sich vom Zirkus der vorletzten Jahrhundertwende inspirieren. Die Wunder der Manege, die größte Show der Welt, Attraktionen und Kuriositäten für das Publikum der industriellen Revolution, dem die biedermeierliche Beschaulichkeit nicht mehr genügte, das den ultimativen Nervenkitzel suchte. In gewisser Weise also „moderner“ war, als wir es vermuten würden.

Grandezza in der Manege

„Circesque ist Theater, Show und Entertainment“, sagt Tagliavini über sein aktuelles Werk, das ab 5. Dezember in der Berliner Galerie „Camera Work“ zu sehen sein wird. „Aber ich habe versucht, hinter die Klischees der Zirkus-Folklore zu schauen und zu zeigen, was wir normalerweise nicht über die Künstler erfahren: Die Ängste, Enttäuschungen, die vielen Male, die sie fallen, bevor sie wieder aufstehen, sich den Staub abklopfen um dann königlich und mit dieser unnachahmlichen Grandezza in der Manege zu erscheinen und uns mit ihrer spielerischen Leichtigkeit zu verzaubern.“