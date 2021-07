Auf der Sonnenseite: Abtauchen in einen schönen Sommer

Schöne Seiten des Sommers – die möchten wir mit dieser lebensfrohen Ausgabe zeigen, erleben, teilen. 140 Seiten prall gefüllt mit Themen, die uns in der sonnigen Zeit des Jahres begeistern, berühren, bewegen. So probieren wir etwa die neuen Lifestyle-Trends auf und im Wasser aus, schwingen uns dafür auf coole Boards oder stürzen uns zum Schnorcheln in die Traun. Wir reisen im Weekender gleich zwei Mal – einmal in den Süden nach Mykonos und einmal in den Norden nach Gotland. Doppelte Lesefreude auch bei gleich zwei besonderen Interviews: Elke Sommer erzählt uns im Interview über ihre schönsten Sommermomente, Scarlett Johansson spricht über ihr neues Selbstbewusstsein. Apropos prominent: Künstler malen uns den Sommer in Form exklusiver Werke und Top-Köche reisen mit uns von Griechenland bis nach Portugal, indem sie uns die Rezepte ihrer Gerichte verraten. Modisch zeigen wir die besten Looks und Accessoires für den modernen Mann von heute. Das ist nur ein kleiner Auszug unserer Themenpalette dieser Lebenslust-Sommer-Edition.

Apropos Genuss: Welchen Sommer-Moment kosten Sie in vollen Zügen aus? Ist es das Sitzen am Seeufer samt Sonnenuntergang, die Radtour samt Einkehr beim Heurigen oder der lebendige Grillabend mit Freunden? Schreiben Sie mir gerne, ich freue mich von Ihnen zu lesen.Tauchen wir gemeinsam ab in diesen schönen Sommer, viel Vergnügen mit dieser freizeit!

Ihre Marlene Auer