Seilers Gehen: In Wien passen Tropennacht und Schnitzel zusammen

Wien ist, ich habe es bereits gesagt, gut mit dem Sommer befreundet. Nur zwei Ecken weiter, am Judenplatz bei Ellas sitzen und die perfekte Harmonie genießen, in die dieser fast schon pragerische Platz von der späten Hitze getaucht wird. Weitergehen, über den Hohen Markt zum Lugeck, wo man als Schnitzelesser einen geradezu fantastischen Außensitzplatz antrifft – mich persönlich erstaunt ja, wie gut in Wien die sogenannten „Tropennächte“ und der Schnitzelkonsum zusammenpassen, aber das ist eine Geschichte persönlicher Vorlieben und daher nicht objektivierbar. Weiter durch die Köllnerhofgasse und die Grashofgasse in den Heiligenkreuzerhof, wo sich hinter großen Toren Buxbaums Gastgarten verbirgt, der in seiner zurückhaltenden Pracht eine ganz besondere Stimmung ermöglicht: mittendrin zu sein und trotzdem ein wenig außerhalb.

Jetzt vielleicht noch um die Ecke an die Dominikanerbastei, wo der Designer Martin Mostböck den Schanigarten von Konstantin Filippous O boufés so schick neu gestaltet hat, dass man nach einem neuen, eleganteren Begriff für „Schanigarten“ suchen möchte. Hier ein Glas Sprudel trinken und die vibrierende, gute Laune des Orts einatmen, wo nicht nur im Sommer Sommerlaune herrscht.

Jetzt hinunter zum Donaukanal, ans Wasser hinabsteigen und den Duft nach Wasser und Ferien tief einatmen. Junge Menschen mit Soundboxen, die kleine Inseln aus Musik herstellen. Paare, die ins Wasser hinunter und zu den Sternen hinauf schauen, um dort den späten Abend zu erkennen oder auch die nähere Zukunft. Ein Typ mit Einkaufsrolli, der Bier verkauft. Schritte, die tief in die Wärme dieser Wiener Sommernacht führen und eine endgültige Antwort auf die Frage geben, wo man eigentlich sein möchte, jetzt, um diese Jahreszeit: im Süden, im Norden, im Westen, im Osten? Meine Antwort lautet: Hier, hier und noch einmal hier.