Beats, Turntables & Lasershows: Wenn sich die Clubszene rüstet

Es kommt einem vor, wie in einer anderen Welt. Plötzlich sitzen wir wieder an Restauranttischen, planen Urlaubsreisen, nippen an der Melange im Kaffeehaus und freuen uns auf einen Sommer mit weniger Einschränkungen – sofern das möglich ist, natürlich. Ein Segen! Was fehlt noch? Richtig, das Nachtleben. Auch wenn die verordnete Sperrstunde durchaus ihre Vorzüge hat (ja wirklich, man kommt nicht so spät nach Hause, schläft ausreichend, ist am nächsten Tag erholter – und das geht allen so), so fehlt es doch vielen, einfach wieder einmal so richtig das Tanzbein zu schwingen. Der Beat, der DJ an den Turntables, die bunten Lasershows – ganz dunkel können wir uns noch daran erinnern, oder? Die Clubszene rüstet sich derzeit für ihr Comeback, aber sie wird anders sein, als wir sie kennen – sowohl die Locations als auch die Art des Feierns wird sich ändern. Und weil das doch für viele ein wichtiger Teil der Freizeit ist, haben wir uns diesem Thema ab Seite 36 angenommen und sind der Zukunft der Clubs auf den Grund gegangen.

Auf den Zahn fühlen wir dieses Mal auch Viggo Mortesen. Im Interview erzählt der international bekannte Schauspieler Persönliches über seinen strengen Vater, seine vielen Umzüge rund um die Welt und seinen Ruhm nach dem „Herr der Ringe“-Erfolg. Hautnah ist auch das Motto unserer Trendseiten. Hier dreht sich alles um Luftig-Leichtes und Ton-in-Ton-Looks. Und, natürlich reisen wir wieder: diesmal für einen „Weekender“ nach Rom – viel Vergnügen!

Ihre Marlene Auer