Popstar Anna F.: „Ich habe Gefühle, keine Visionen“

Du hast sehr viel Energie und Herzblut in das Projekt gesteckt.

Ja, voll. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie die letzten drei Jahre. Ich hatte mir vorgenommen, von London aus neu zu starten, Anna F. hinter mir zu lassen. Aber natürlich war London das eher wurscht. Keiner kennt dich, keinen interessiert es, ob du in Österreich oder Italien eine goldene Schallplatte bekommen hast oder mit wem du schon auf Tour warst. Du fängst von vorne an, musst durch das, was du machst überzeugen, nicht dadurch, wer du bist.

Die Sache mit der Band war Teil des Plans?

Das hat sich eher so ergeben, weil ich die Gitarristin schon gut kannte, und die mit der Schlagzeugerin in einer WG wohnte ... Also eigentlich ganz klassisch, wie es halt überall passiert, wenn Bands zusammenkommen. Aber es passt perfekt, weil’s eben auch ein Schritt weg von der Sängerin ist, die sich von wechselnden Musikern begleiten lässt. Mir taugt es voll in der Band.