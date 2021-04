Fanny: Die beste aller All-Girls-Bands im Musikfilm des Jahres

"Ich hätte genau so gut sagen können, dass ich zum Mond fliegen will", erinnert sich June Millington an die Probleme, als Mädchen in den 1960ern in einer Rock-Band spielen zu wollen. Trotzdem tat sie es. Gemeinsam mit ihrer Schwester Jean und zwei Freundinnen gründete sie selbst eine Band und spielte in der Garage ihres Daddys in Sacramento, Californien.