Roland Kaiser: „Das mit dem Singen kann ja so schwer nicht sein“

Als Werbeleiter in einem Autohaus machten Sie Dienst am Kunden, mussten schauen, was ankommt, was nicht. Half diese Kundennähe auch in der Schlagerbranche?

Es gibt kein Rezept für Hits. Das ist das Spannende an dem Beruf: Man kann nicht beeinflussen, was ein Hit wird und was nicht.

Sie waren ein Findelkind, Ihre Mutter legte Sie in einem Korb vor dem Waisenhaus ab.

Heute bin ich meiner Mutter dankbar dafür. Meine leibliche Mutter war damals 17 Jahre alt, mit einem unehelichen Kind wäre das eine raue Zeit geworden, für sie als auch für mich. Und durch diesen Umstand landete ich bei einer wirklich wunderbaren Pflegemutter. Es war ein Glück. Sie brachte mich nicht nur durchs Leben, sondern hat mich auch mit Werten versehen, die mir heute noch helfen.

Welche Werte sind das?

Meine Mutter hat mich gelehrt, nach oben nicht zu buckeln und nach unten nicht zu treten. Sie hat mich Recht von Unrecht unterscheiden lassen. Sie war eine aufrechte Frau. Ich mag diese Werte, habe sie auch meinen Kindern weitergegeben.

Sie sind in eher spartanischen Verhältnissen aufgewachsen. Hatten Sie dennoch eine glückliche Kindheit?

Für Kinder ist das nicht so wesentlich. Meine Mutter hat mit ihrer Liebe, die sie mir geben konnte, kompensiert, was an materiellen Dingen nicht zu erreichen war. Jedenfalls nicht von heute auf morgen. Das Fahrrad, das sie mir zu Weihnachten geschenkt hat, hatte sie sich vom Mund abgespart. Für eine Frau, die 480 Mark im Monat verdient hat, sind 120 Mark für ein Fahrrad extrem viel. Sie hat alles möglich gemacht, um mich am Leben zu erhalten – und daran teilhaben zu lassen. Eine großartige Frau. Ich habe viel von ihr gelernt.

Wie erinnern Sie sich noch an diese Zeit?

Die Zeit war spannend. Meine Mutter war eine große Verehrerin von Willy Brandt. Gemeinsam haben wir Geschichte erlebt. Ich stand mit ihr vor dem Rathaus Schöneberg, als John F. Kennedy seine Rede hielt und „Ich bin ein Berliner“ sagte. Meine Mutter hat da Tränen geweint. Ich habe Panzer fahren gesehen, die Müllerstraße runter zur Seestraße. Meine Freunde und ich fanden das aufregend. Sie zog den Kopf ein. Sie hatte den Krieg miterlebt, den Kriegslärm noch im Ohr. In Berlin herrschte ein raues Klima, rau, aber herzlich. Ich war in einer Bande, jede Straße hatte eine. Wenn man seine Straße verließ, musste man aufpassen, damit man nicht Prügel bekam.