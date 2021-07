Phänomen Richard Branson: Ein Milliardär und seine Rekorde

Auf dem Weg ins All

Um 10:40 Uhr Ortszeit startete Branson vom Spaceport America in New Mexiko mit seinem fünfköpfigen Team im Raumgleiter "VSS Unity" ins All. Verfolgen konnte man den Flug per Livestream auf YouTube. Ein Trägerflugzeug brachte den Gleiter in die Luft, der sich in 40 Kilometern Höhe löste und selbstständig ins All weiterflog. Damit erfüllte sich der Brite eine Woche vor seinem 71. Geburtstag einen Kindheitstraum: einmal die Erde von oben sehen. Insgesamt verbrachte er eine Stunde im All und erlebte sogar einige Minuten Schwerelosigkeit.