Zugspitze-Jubiläum: Was sind 38 Meter gegen 200 Jahre?

Dabei hat sie sogar eine eigene Postleitzahl (82475 Zugspitze), was ihr bei täglich über 2.000 eingeworfenen Ansichtskarten am Postkasten da oben durchaus zusteht. Auch sonst ranken sich, wie man so gerne sagt, allerlei Geschichten um diesen Berg – halt nur bis knapp unter dreitausend Meter.

Der Erstbesteiger war Tiroler

Die wichtigste Geschichte wird dieser Tage wieder öfter erzählt, denn am 27. August jährt sich die Erstbesteigung des höchsten deutschen Berges und Punktes zum zweihundertsten Mal: König Maximilian I. wollte für einen „Topographischen Atlas von Bayern“ endlich nachgemessen haben, ob die Zugspitze wirklich die höchste Erhebung des Landes ist.