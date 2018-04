Garmisch-Partenkirchen: Idyllisch und abwechslungsreich

Im 200 Jahre alten Haus „zum Veitlschmied“ geht’s heiß her in der Werkstätte des jungen Schmieds Florian Aberl, der das Handwerk bereits in 11. Generation betreibt. Es reißt ihn gerade heftig hin und her zwischen Esse und Geräten. „Es muss alles schnell gehen, damit das Eisen weiter glüht, denn nur dann kann ich es formen“, sagt er. So entstehen Messer, Pfannen, Baubeschläge, Werkzeuge und alles, was die Kundschaft in Auftrag gibt.