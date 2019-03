Mit 82 Fahrgästen: Stromausfall stoppte Zugspitzbahn

In einer stundenlangen Rettungsaktion sind am Mittwoch 82 Personen unverletzt aus Zugspitzbahn in Ehrwald ( Tirol) gerettet worden. Laut Behördenangaben hatte ein Stromausfall die Bahn zum Stehen gebracht, berichtete die Tiroler Tageszeitung am Mittwochabend in ihrer Online-Ausgabe.

Mit Bergegondel nach Deutschland, mit Bussen zurück

Durch das starke Bremsen sei das Zugseil der Bahn anschließend aus der Führung gesprungen. Die Bahngäste seien nach dem Notstopp mit einer Bergegondel nach und nach auf den Berg gebracht, von dort mit der Bergbahn auf deutscher Seite ins Tal und mit Bussen zurück nach Österreich gefahren worden.

Die Rettungsaktion habe fast vier Stunden gedauert, von etwa 16.20 Uhr bis kurz nach 20.00 Uhr, hieß es. Der normale Fahrbetrieb soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden.