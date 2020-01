Wohnen wie ein Bischof: Die Rückseite des Gardasees

Für die Urlauber steht der Gardasee vor allem für klares Wasser, dank der Berge auf der Nordseite, und für italienisches Flair, dank der Südseite. Tatsächlich liegt er in drei Regionen Italiens: das Nordufer im Trentino/ Südtirol, das Ostufer in Venetien, das Westufer in der Lombardei. Und so unterschiedlich wie diese Provinzen ist das Programm, das man am See erleben kann.