Wo steirische Bergseen bezaubern: Sechs Tipps für Wanderungen

4. Familienfreundlich - Landschaftszauber am Duisitzkarsee: Zu den Top-Fotomotiven in den Schladminger Tauern zählt der Duisitzkarsee, eingebettet in eine von Wiesen, Lärchenwäldern und bewaldeten Berghängen umgebene Senke. Gut drei Stunden dauert die Wanderung, die bei der Eschachalm beginnt und endet sowie einmal rund um den See führt. Den Ausgangspunkt erreicht man am besten mit dem Wanderbus.



5. Mit Ausdauer im Dachsteingebirge - Ruhepol Ahornsee: Tiefblau oder waldgrün, je nach Wetter, leuchtet der Ahornsee, einer der wenigen Seen im Dachsteingebirge. Dass er als Wander-Geheimtipp gilt, hängt wohl mit dem relativ weiten Weg zusammen. Ausgehend vom Parkplatz Sonnberg bei Weißenbach ist man hin und zurück rund 4,5 Stunden unterwegs und überwindet etwa 750 Höhenmeter. Wandert man weiter bis zur Grafenbergalm und dem Grafenbergsee, kommen 2,5 Stunden Gehzeit und 250 Höhenmeter dazu. Die landschaftlichen Reize und der Blick auf die stillen, von Lärchenwäldern gesäumten Seen lohnen die Wanderung allemal.



6. Mit Ausdauer in den Sölktälern - Karibik-Feeling am Seekarlsee: Im Naturpark Sölktäler verbirgt sich ein kleiner See, der wie ein Türkis funkelt. Der Seekarlsee (siehe Titelbild oben) auf 2.138 Meter Höhe ist ein Tipp für ausdauernde Wanderer. Vom Tuchmoar Parkplatz ausgehend gilt es nämlich, 1.000 Höhenmeter zu überwinden. Auf der rund 6-stündigen Wanderung geht man zuerst auf einer Forststraße bis zur eindrucksvollen Hüttstatt der Tuchmoar, dann in Serpentinen durch den steilen Hochwald und schließlich über flacheres Gelände oberhalb der Waldgrenze zum See. Der Seekarlsee hat erst vor 15 Jahren begonnen, sich zu verfärben. Verantwortlich dafür sind die Auswaschungen von Schlick.