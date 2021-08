Wo man besser ins innere Gleichgewicht kommt: Moorbaden vs. Wald

Solche neuen Methoden kommen heutzutage immer mit einem generalistischen Anspruch daher und deswegen bezieht Edita in jedem dritten Satz die Ergebnisse auch auf das Leben. Im Allgemeinen geht es um die Balance zwischen all dem, was man den ganzen Tag tun muss, tun will, tun kann und tun darf. „Work-Life-Balance“ sagt heute niemand mehr, dieses platte Schlagwort hat sich längst spezialisiert. So wie die gesundheitsbezogenen Urlaube es haben.

Kur und Privatretreat

Eben darauf hat sich das „Gesundheitshotel Moorbad Bad Großpertholz“ spezialisiert, und auf den Bewegungs- und Stützapparat. Das Kurhotel empfängt immer öfter auch Menschen, die sich einfach eine Woche Gesundheitsurlaub leisten, generell ein großer Trend.