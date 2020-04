Wo der Sonnenuntergang am schönsten ist

Wo gibt’s nun den schönsten Sonnenuntergang zu bestaunen? Reisejournalisten aus 46 Ländern wurden kürzlich nach den besten Sonnenuntergangs-Hotspots befragt. Auf Platz eins weltweit landete die griechische Insel Santorin. Auch im Grand Canyon Nationalpark in Arizona spielt das abendliche Naturspektakel alle Farb-Stücke. Auf Platz drei liegt Mykonos – wie Santorin eine Kykladen-Insel in der Ägäis. Am Meer hat man den Vorteil, dass der Horizont tiefer liegt, erklärt Blasche. „Wir können ein Geschehen beobachten, das vor unseren Augen passiert, schnell, in zehn bis fünfzehn Minuten – viel Dynamik und Dramatik. Man sieht die Kugel, die plötzlich unterm Horizont verschwindet. Das spricht uns an.“

Auf dem vierten Platz der Beliebtheitsskala reiht sich der Taj Mahal in Indien ein. Die Fassade des gigantischen Mausoleums aus weißen Marmorplatten leuchtet in der Abendsonne gelblich. Und wer derzeit nicht verreist? Tu Felix Austria, die Sonne über Österreich ist ja dieselbe. Ihr Untergang soll im Frühjahr vom Hahnenkamm in Kitzbühel schön zu sehen sein. Im Sommer biete sich der Kahlenberg in Wien als romantisches Sunset-Plätzchen an. Um die Anziehungskraft musikalisch zusammenzufassen: „Da kummt die Sun i gfrei mi / Des is klass“ sangen STS, eine steirische Version von „Here comes the Sun“ von den Beatles – ihres Zeichens hellster Stern am Pop-Firmament. Weitere Fotos von Sonnenuntergängen auf der ganzen Welt sehen Sie unter kurier.at/reise