Mit Papa auf Teambuilding im Wald

Müssen Teenager nach Großrußbach in den Wald fahren, um endlich „quality time“ mit ihrem Vater zu verbringen? Wir hoffen nicht. Eine gute Idee ist es aber allemal, findet Klaus Podirsky. Der Wiener veranstaltet gemeinsam mit Robert Pap – beide sind erfahrene Jugendcoaches – an Wochenenden im Sommer Vater-Kind-Camps in Niederösterreich.

„Wir wollen ein Team-Erlebnis zwischen Vater und Kind in der Vorpubertät initiieren“, sagt Podirsky. „Die Beziehung zwischen den beiden nochmal festigen, bevor sich die Kinder in der Pubertät absondern.“ Das Setting in der Natur sei prädestiniert dafür, die vier Elemente mit einzubeziehen: Fackeln bauen und Gespräche am Feuer, gemeinsam im Hochseilgarten in luftiger Höhe klettern, am Wasser in der Stockerauer Au fahren „und beim Bogenschießen sicher auf der Erde stehen“. Spielerisch und mit Spaß geht es um Teamwork statt Konkurrenzdenken, zum Beispiel zwischen Vater und Sohn, für Kids sei das analoge Erlebnis in der Natur Goldes wert.