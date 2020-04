Die schönsten Foto-Souvenirs der KURIER-Leser

Eine Zuversicht nach tief traurigen Zeiten

Gerade in diesen Tagen, wo alles scheinbar aus den Fugen zu geraten scheint und „Menschen über 70 mit Vorerkrankungen“ – wie auch ich – am besten nur noch in ihrer selbst gewählten „Isolationshaft“ weiter ausharren müssen/sollen/können, ist das Erinnern an viele schöne Urlaube wie ein „Auftanken“ – ein positives Gefühl für die „Zeit danach“.

Nach dem Ableben meiner geliebten Gattin Monika war mein Wille zum Weiterleben eher gering ausgebildet.

Es holperte alles irgendwie dahin ... und in dieser tiefen Trauerzeit habe ich eine Reise gewonnen! Nicht irgendeine Reise, sondern eine 18-tägige Rundreise nach China! Unglaublich! Diese Reise hat die Trauer um die geliebte Gattin nicht gemildert, aber mich und meinen Lebenswillen total gepuscht.

Waren wir früher immer in Gegenden wie Griechenland, Zypern und ähnlichen Gefilden am Meer – nun dieses exotische Reiseziel, das mir sonst nie in den Sinn gekommen wäre. Langer Rede, kurzer Sinn: Wahn- sinn! Was total anderes! Vieeeele fremde, aber freundliche und neugierige Menschen, die scheinbar alle Österreich („Audili“) und Vienna („Music! Music!“) zu kennen scheinen. Dann: Peking (verbotene Stadt), Schanghai, die riesige Millionenstadt, Xian mit der legendären tönernen Armee, auf der „großen Mauer“ spazieren gehen, und und und ... Ich habe auf dieser Reise Lebensmut, Zuversicht und eine riesige Portion an Offenheit und Neugierde für andere Menschen und Reiseziele gewonnen. Diese Reise war ein einschnei- dendes Schlüsselerlebnis für mein Leben – und der Gedanke daran erfüllt mich nach wie vor mit Freude und Zuversicht! Diese Zuversicht kann ich in der derzeitigen Corona-Angst-Situation gut brauchen ... und möchte sie gerne hiermit an alle anderen Menschen weitergeben! Mit besten Grüßen, Claudio Pallaoro aus Wien 21