Wer jetzt den Sommerurlaub bucht, kann sparen: Trends 2020

Nach der Thomas-Cook-Pleite will Rewe ihre Kunden nun doppelt absichern. „Neben der gesetzlichen und nicht gedeckelten Kundengeldabsicherung gibt es von unserer Konzernmutter, Rewe Group, eine Patronanz. Beides zusammen sorgt wirklich für eine hundertprozentige Sicherheit für unsere Gäste“, sagt Martin Fast. Worüber er nach wie vor nicht zufrieden ist, sind die Überkapazitäten vieler Low-Cost-Airlines in Wien. „Mit den Kampfpreisen wird das Produkt Reise völlig verramscht. Der Kunde hat gar kein Gefühl mehr, was ein fairer Preis ist. Und wohin diese Preispolitik führt, haben wir ja am Beispiel der Air-Berlin-Pleite gesehen.“

So verreisen die Österreicher

Private Reisen werden zum Großteil in Begleitung unternommen, am häufigsten mit dem Partner, ein Drittel mit Kindern. Nur sieben Prozent urlauben laut Marketmind-Studie alleine. Badeurlaub, Städtetrips und Wellnessurlaub stehen im Beliebtheitsranking an oberster Stelle. Skiurlaub fällt im Ranking etwas zurück und landet im Mittelfeld. Erfreulich ist auch, dass 60 Prozent der Österreicher im Sommer gerne im eigenen Land Urlaub machen.