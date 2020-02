Weitwandern im Schnee: Zu Fuß durch Flachland-Tirol

Wer auf Gegensätze steht, sollte nach dem Brunschkopf einen Abstecher in die zutiefst weltliche Wildmoosalm wagen, über der eine FC-Bayern-Fahne weht. Wer eintritt, darf am Schnapsbrunnen stoppen, der in Dauerschleife läuft. Das WLAN-Passwort lautet „ronaldo7“, an der Decke hängt neben unendlichem Krimskrams ein ausgestopftes Krokodil. Dolly Buster und Striezel Stuck liefern sich an den mit Autogrammkarten vollgepinnten Wänden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aus den Lautsprechern läuft mehr Schmalz, als auf die großen Brotzeitbretter passt.

Die meisten sind froh, wenn sie zurück auf den Weg kommen und wieder eintauchen dürfen in die Winterwunderwelt. Spätestens am zweiten Tag der Tour fragt man sich, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, einen winterlichen Weitwanderweg mit Gepäcktransport zu entwerfen. Wo das Konzept im Sommer doch der totale Renner ist. Weil es eben viel komplizierter ist, als in der warmen Jahreszeit. Man braucht ein ausgedehntes Netz an guten Wegen, die fleißige Hände notfalls zwei Mal am Tag präparieren müssen. Es darf kein enges Tal mit Lawinengefahr sein. Die Wanderer wollen jeden Tag ein neues Ziel, sie haben eine Rundtour im Kopf und würden sich mit einer Sternwanderung, bei der man zwar immer einen neuen Weg läuft, abends aber wieder am selben Ort ist, nicht zufriedengeben. Sie wollen das Gefühl, ein Tal, eine Region zu durchqueren. Wer den Ehrgeiz hat, eine solche Wanderung zu machen, hat auch keine Lust, irgendwann in ein Taxi oder einen Bus zu steigen, um langweilige oder schwierige Passage zu umgehen. Und er will bestimmt nicht am Rande eines Skigebiets entlangstapfen oder eine Piste queren. Die Ferienregion Seefeld, zu der das Leutaschtal gehört, hat das alles wunschgemäß hinbekommen, und als Höhepunkt gibt es noch eine Hüttenübernachtung oben drauf.

Beate und Hans Schütz sind seit mehr als einem Jahrzehnt Wirte auf der Wettersteinhütte. „Die Idee, im Winter über mehrere Tage durch unsere Region zu wandern, hat uns voll überzeugt“, sagt Hans. So sehr, dass die beiden ihre Schlafräume exklusiv für die Weitwanderer öffnen, die die letzte Nacht der Tour somit auf 1.717 Metern verbringen. Cola, Kässpatzen, Kaiserschmarrn – so sieht unser Menü nach drei Tagen Marsch durch Eis und Schnee aus. Der Schlaf ist tief und fest, schließlich sind keine anderen Gäste da, die schnarchen oder sich unruhig auf den Matratzen wälzen.

Der Morgen ist dann postkartenmäßig kitschig: Die Sonne lacht schon ganz früh über der Hütte. So fällt der Abschied schwer. Wir haben am Vortag Schlitten mit heraufgezogen, die uns nun flott und rauschend ins Tal bringen. Wir sind richtig glücklich, wenn doch mal ein Flachstück kommt, an dem wir absteigen und laufen müssen. Dann fühlt sich alles wieder so still und einsam an.