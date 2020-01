Adults only: Winterurlaub im Nirgendwo

Unmittelbar an das Kufsteinerland angrenzend, ist auch der Kaiserwinkl – vier Orte, etwa 7.500 Einwohner – noch immer ein Geheimtipp: Nördlich des Kaisergebirges gelegen, ist diese Region mit ihrem rekordverdächtigen 240 Kilometer langen Loipennetz ein echtes Langlaufparadies. Skifahren, Rodeln, Pferdeschlittenfahrten und (Schneeschuh-)Wandern sind die weiteren Hits im Wintersport-Dorado.

Auch die Paragleiter, die vom Unterberg in Kössen schweben, fühlen sich in der kalten Jahreszeit in ihrem Element. Kössen, die Wiege des Drachenfliegens, und Walchsee richten im Jänner ein sehenswertes Spektakel aus: Das „Alpine Ballooning“ mit Heißluftballonfahrern aus ganz Europa, Lichtperformance und Feuerwerk (ab 26. 1., Mitfahrgelegenheit für jedermann). Bonus für interessierte Luftikusse: „Wir sind kettenfrei zu erreichen“, betont Andreas Gruber, Chef des Wellnessresorts Alpina. „Und Kössen ist die schneesicherste Region auf 600 Meter“. Egal ob Hotelkomfort in Hinterthiersee oder Höhenflüge im Korb im Kaiserwinkl: Im touristischen Spannungsfeld zwischen Innsbruck, Kitzbühel, dem Chiemsee und Salzburg muss eben jeder Trumpf ausgespielt werden, um aufmerksamkeitstechnisch nicht unter dem Radar zu fliegen.