Was tun am Wochenende? Ausflugstipps rund um Wien

Eine andere faszinierende Naturlandschaft - direkt vor den Toren Wiens - bietet die Perchtoldsdorfer Heide. Hier sieht man die Ausläufer des eurasisches Steppengürtels, die bis nach Wien, Niederösterreich und das Nordburgenland reichen.

In knapp 20 Minuten ist man mit der S-Bahn von Wien aus am Bahnhof Perchtoldsdorf. Vorbei am Stadtkern und der Burg Perchtoldsdorf und hinauf zur Perchtoldsdorfer Heide geht es derzeit schneller als sonst, da man die unzähligen (geschlossenen) Heurigen derzeit links liegen lassen muss. In den Föhrenbergen geht's weiter hinauf zur Franz-Ferdinand-Hütte, von dort oben bietet sich ein schöner Blick Richtung Wien.