Kleine historische Städte: Urbanes Gefühl, ziemlich entspannt

Was auffällt: Elf der aktuell siebzehn teilnehmenden Städte liegen in zwei Bundesländern. Generell sei die Stadtrecht-Dichte in Oberösterreich und der Steiermark größer als anderswo, heißt es seitens der Arbeitsgemeinschaft KHS. Die erforderlichen 300 Gästebetten seien oft die größte Hürde. Städte wie Krems, Hall in Tirol oder das burgenländische Rust, die kleinste Statutarstadt Österreichs, würde man gerne aufnehmen. Hartberg und Wolfsberg sind kürzlich dazugestoßen. „Diese Städte sind touristisch nicht überlaufen, die Atmosphäre ist entspannt.“ Deisenberger denkt daran, wie er am Hartberger Stadtplatz (die erste steirische Città Slow) das mediterrane Gefühl genossen hat – „wie in Italien“.