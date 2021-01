Winterwanderland: Auf Langlaufski und Schneeschuh nach Mariazell

Wenn da nicht die Schuhe von Ronnie wären, bei denen die Imprägnierung an den Nähten „aufgegeben hat“. „Die Socken sind schon a bissl feucht.“ Ronnie schaut ratlos. Sabine improvisiert: „Nimm deine Ersatzsocken raus, zieh’ sie an, gib ein Plastiksackerl drüber, dann die nächsten Socken drüber und rein in die Schuhe. Der Sockensandwich hilft.“

Eigentlich liegt hier schon genug Schnee und wir können auf Langlaufski und Schneeschuhe umsteigen. „Damit wird’s einfacher für mich“, sagt Ronnie und lacht wieder. Also raus mit den Langlaufschuhen aus dem Rucksack – und fünf Minuten später laufen wir mit Langlaufski und Schneeschuhen bergan. Der Aufstieg auf den über 1.300 Meter hohen Hennesteck, Haus- und Skiberg von Annaberg, lockt. Der kleine Umweg bergauf lohnt sich, der Panoramablick beim Gipfelkreuz auf Ötscher und Co. ist genial. Dann geht es bergab, vorbei an den Annaberger Skiliften und Hütten. „Jetzt wäre es fein, statt meiner Brote und Gemüsesnackcombo in eine Hütte einzukehren“, sinniert Ronnie. Bei der Ankunft an unserem Etappenziel direkt vor der Kirche träumt Ronnie weiter: „Ich würde Mostviertler Glühmost und Mostkekse bestellen – oder gleich ein gschmackiges Mostbratl mit den berühmten Kräutern der Region.“ Wo normalerweise ein chilliger Nachmittag im Annaberger Quartier wartet, heißt es rein ins Auto und zurück nach Hause, Restart am Morgen.