Warum Spaniens Region Castellón einzigartig ist

Das instagramtauglichste Selfie gelingt in Peñíscola. Auf einem Felsen liegt die „Stadt im Meer“, wie sie genannt wird. Gekrönt wird der Ort von einer monumentalen Burg und umsäumt von ausgedehnten Stränden. Auch in Peñíscola findet – wie in so vielen Orten von Castellón – eines der begehrtesten Feste statt. Bei der Fiesta de Moros y Cristianos am 25. April ziehen Stiere und Pferde durch die Straßen. Zu den volkstümlichen Festen der Provinz gehört der Stier genauso dazu wie die berühmte spanische Paella. Buen provecho! Infos gibt es auf turismodecastellon.com und spain.info.