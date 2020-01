Thailand: Bangkok für Fortgeschrittene

Wer sich ein Stück von Thailands vielseitiger Kulinarik mit nach Hause nehmen möchte, kann in der Acht-Millionen-Einwohner-Metropole einen der zahlreichen Kochkurse besuchen, die in vielen Hotels, aber auch in eigenständigen Kochschulen angeboten werden. Eine besonders beliebte Adresse ist „Cooking with Poo“ am Khlong Toei Market. Besitzerin Saiyuud Diwong nimmt ihre Schüler mit auf Entdeckungstour durch das Viertel und den beliebten Markt, auf dem man alles Wissenswerte über lokale Produkte lernt und die Zutaten für den Kochkurs selbst einkauft. Auf dem Speiseplan stehen traditionelle Speisen wie scharfe Suppen, Salate, Nudel-, Reis- und Currygerichte, ausgefallene Desserts und frische Früchte.