Urlaub in der Ferne: Nur jeder Fünfte hat Lust

In weiterer Folge sollen dann mit Publikumsbeteiligung der touristische Arbeitsmarkt, Finanzierungen in der Branche, Zukunftstrends und regionaler Tourismus diskutiert werden, kündigte Köstinger an. Die Ergebnisse sollen bei einer Online-Veranstaltung Ende Juni vorgestellt werden.

"Ziel dieses Beteiligungsprozesses ist ein gemeinsamer Comebackplan mit Schwerpunkten und Meilensteinen vom Sommer 2021 bis ins erste Quartal 2022", hieß es aus ihrem Büro. "Es geht nicht darum, kurzfristige Maßnahmen zu erarbeiten. Es geht darum, der Branche Mut zu machen, die Branche aus der Krise zu holen, den Tourismus zu stärken", sagte Köstinger. "Mit dem 'PlanT - Masterplan Tourismus' haben wir 2019 die Grundlage für die Tourismuspolitik erarbeitet."