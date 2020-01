Und plötzlich steht man im Busch Simbabwes einem Nashorn gegenüber

Plötzlich steht da eine Nashornfamilie. Nur zwanzig Meter entfernt. Ich bin aber nicht in einem Safariwagen, wo man sich in Sicherheit wähnt, nein, meine beiden Füße berühren den Boden. Stehe mitten im Busch im Matobo-Nationalpark in Simbabwe, nichts, das mir Schutz bieten könnte. Um ehrlich zu sein: Irgendwie ahnte ich, auf was ich mich einlassen würde. Und trotzdem kann man sich emotional nicht auf so einen Moment vorbereiten.

Als wir aus dem Safarijeep ausstiegen und Guide Ian überraschend erklärte, dass wir uns ab jetzt zu Fuß auf die Suche nach einem Tier machen würden – ja Einzahl, weil mehr als eines hatte sich selbst der Ranger nicht anzukündigen getraut. Er hatte auch darauf hingewiesen, dass es gefährlich werden könnte, wenn sich das Tier bedroht fühlt und uns instruiert, was im Ernstfall zu tun ist. Auch wenn die Breitmaulnashörner im Gegensatz zu den Spitzmaulnashörnern sehr friedlich sind.

Er ermahnte die Gruppe, die Ortungsfunktion auf den Handys zu deaktivieren, auch die Kameras, die schon mit GPS-System ausgestattet waren. Wenn die geogetaggten Fotos auf Social Media landen, sei es für Wilderer ein Leichtes, die seltenen Tiere aufzuspüren. Trotzdem habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass er uns tatsächlich zu einem Nashorn führen würde, geschweige denn zu fünf. Und dann auch noch so nah.

Jetzt stehe ich also wie angewurzelt da – instinktiv genau das Richtige, weil Nashörner so schlecht sehen, dass sie nur Bewegungen wahrnehmen –, Fotoapparat und Fernglas um den Hals, und versuche die Situation zu begreifen.Langsam und gemächlich setzt sich das erste Rhinozeros in Bewegung, um nach Futter zu suchen. Der vertrocknete Boden wird abgegrast, man hört nur das Knacken von Geäst. Behäbig erheben sich auch die anderen. Leise erklärt der Ranger, was die Körpersprache der einzelnen Tiere bedeutet und stellt die Gruppe vor. Darunter auch das Muttertier des ganzen Schutzparks, das fast zwei Tonnen wiegt und etwa fünfzig Jahre alt ist.