THS: Hippes Hotel peppt mit neuem Lokal Wiens 2. Bezirk auf

Nein, es ist kein Hostel. Das erklärt Community Managerin Lin Reimann gleich zu Beginn, um Missverständnisse zu vermeiden, die sich des Öfteren durch den Namen "Student Hotel" ergeben. Das neue Hotel am Nordbahnhof im zweiten Wiener Gemeindebezirk will aber auch viel mehr sein als ein gewöhnliches Hotel.

Stylisches Interieur mit witzigen Ideen machen jedem Boutique Hotel in der österreichischen Hauptstadt Konkurrenz. Daneben ist die Hotelkette, die von Charlie MacGregor 2006 in Amsterdam gegründet wurde, aber auch ein Studentenwohnheim und Coworking-Space.

Ein Hybrid also, der sich in den Niederlanden längst etabliert hat. Standorte in Paris, Berlin und Barcelona folgten, in Wien wurde nun das größte TSH (The Student Hotel) gebaut und just am Beginn der Corona-Pandemie eröffnet.