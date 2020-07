Eröffnung: Der gemütlichste Newsroom Wiens

Von Laura Schrettl, Stefanie Rachbauer und Caroline Bartos

Bohren, streichen, schrauben – all das stand in den vergangenen Wochen in der Mariahilfer Straße 10 am Programm. Und zwar Tag und Nacht. Nun ist es endlich soweit: Das Pods&Bowls ist fertig.

Morgen, Freitag, eröffnet der KURIER gemeinsam mit den Gastronomen Dieter Elsler („Das Kolin“), Anton Zehetbauer und seinem Geschäftspartner Markus Krapfenbauer

(„Luv Beachclub“) neben der Leiner-Filiale eine Pop-up-Redaktion (siehe Infobox).