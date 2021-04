Tennis-Ass Roger Federer wirbt für seine Heimat

„Immer, wenn mein Name bei der Siegerehrung genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben. Darauf bin ich seit 22 Jahren, in denen ich auf der Tour war, sehr stolz“, sagt der 39-jährige gebürtige Baseler. Auf myswitzerland.com wird man die Schweiz mit Rogers Augen entdecken können. Er wird seine Lieblingsorte und die versteckten Perlen des Landes zeigen. Das Honorar für seine Auftritte als Tourismus- Botschafter geht zur Gänze an seine Foundation, die benachteiligte Kinder in der Schweiz unterstützt.