Die Karibik-Insel, die mehr als Traumstrände bietet

St. Lucia ist schon eine feine Insel. Wer glaubt, außer faul am Karibikstrand liegen und an der Bräune arbeiten, gibt’s nicht viel zu tun, irrt. Es handelt sich um ein in der Fachsprache sogenanntes Naturparadies. Zwar ist der Zwergenstaat kleiner als das Stadtgebiet von Berlin, trotzdem wird’s so schnell nicht fad. Wer sich auf den Tet Paul Nature Trail begibt, sieht nicht nur die hiesige Flora und Fauna am Wegesrand, sondern hat auch grandiose Aussichten. Die beste überhaupt ist auf die zwei Hausberge: Gros und Petit Piton. Die zwei erkalteten Vulkankerne (770 und 743 m hoch) in einem Schutzgebiet im Südwesten der Insel kann man auch erklimmen. Möglich ist aber auch in einen schlafenden Vulkankrater hinein zu spazieren – in die Sulphur Springs in der Nähe von Soufrière.