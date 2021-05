Siziliens kleine Inseln wollen ganz corona-frei werden

Italien will sich an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten. Sizilien startet mit der Massenimpfung der gesamten Bevölkerung seiner kleinen Inseln. Alle Bürger über 18 Jahre können teilnehmen. Gestartet wird am Wochenende mit Lampedusa und der nahe liegenden Insel Linosa.

Am Montag werden die Einwohner auf den Äolischen Inseln nördlich von Sizilien geimpft. "Wir müssen auf das Gaspedal drücken, ansonsten werden wir nicht den Ausweg aus dieser Situation finden", berichtete der Präsident der Region Sizilien, Nello Musumeci, am Dienstag. Alle Bürger über 50 Jahre können sich anmelden.