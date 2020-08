Rheinschwimmen: An Basels Altstadt vorbeitreiben

Von hier ist man gleich am Rhein. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, viele Basler genießen am Ufer den Sommer. Jetzt heißt es mutig sein, die Entscheidung zum Rheinschwimmen ist gefallen: Kleidung und Habseligkeiten werden in den „Wickelfisch“ gepackt, eine wasserdichte Tasche in Form eines Fisches. Mit dem Sack als Luftpolster zum Stützen wird die Schwimmtour zum überraschend entspannten Erlebnis. Der Rhein ist erstaunlich klar, man gleitet ohne Anstrengung gemächlich mitten durch die Stadt: unter schönen Brücken hindurch, vorbei an der Altstadt mit dem alles überragenden Münster. Nach dreißig Minuten ist der Spaß wieder vorbei, am seichten Ufer warten warme Duschen. Jetzt ist man tatsächlich in Basel angekommen.

Basel ist prächtig, reich an Kultur und Kunst, wo Historisches neben Modernem seinen Platz hat. Und reich an weltoffenen Menschen, mit herzlicher Gastfreundschaft. Begünstigt durch die Lage am Schnittpunkt von Deutschland, Frankreich und der Schweiz, wo man das beste aus drei Kulturen verbindet.