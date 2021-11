SATC-Fans können jetzt in Carries legendärem Apartment übernachten

Welcher "Sex and the City"-Fan würde nicht gerne im Apartment von Serien-Protagonistin Carrie Bradshaw übernachten? In der 1-Zimmer-Wohnung auf der Upper East Side - eigentlich liegt das Gebäude im hippen West Village - schrieb Carrie unzählige Kolumnen, weinte um Männer und hortete ihren legendären Kleider-Fundus.

Zur Feier der neuen Serien-Fortsetzung „And Just Like That…“, die im Dezember auf HBO und Sky zu sehen sein wird, hat sich Airbnb in Kooperation mit Warner Bros. einen besonderen Coup überlegt: Ab 8. November kann man über die Privatvermietungsplattform eine Nacht in einem typischen Brownstone-Haus buchen - und zwar um günstige 23 Dollar, weil "Sex and the City" vor 23 Jahren erstmals über die Bildschirme flimmerte. Vorerst ist die Aktion jedoch nur für US-Bürger vorgesehen.