Süß-salzige Genusstour im Pariser Künstlerviertel

Ein Süßigkeitengeschäft auf LSD

"Macarons Gourmands" hingegen wirkt wie ein Süßigkeitenladen auf LSD – ob der knallbunten Farben der picksüßen, aber ausgezeichneten Makronen in der Verkaufsvitrine. Seit 1999 kreiert Konditor Yannick Lefort Geschmacksrichtungen mit ausgefallenen Namen, zu jeder Jahreszeit gibt es neue Sorten. Wir verkosten süß-salzige. Wichtig: Makronen innerhalb weniger Tage essen, beim Transport darauf achten, dass sie nicht zerquetscht werden.

Zwei Gehminuten entfernt lohnt sich ein Blick in die Pariser Filiale von Henri Le Roux. Mit seiner Caramel au Beurre Salé war der Meister-Chocolatier in der Bretagne so erfolgreich, dass er die Schöpfung patentieren ließ.

Duft der Provence

Wer genug von Süßem hat, stöbert im Delikatessengeschäft "Brémond 1830", versteckt in einer Passage. Die Inhaberfamilie begann mit Mandel-, Olivenöl- und Trüffelhandel in der Aix-en-Provence. Zwischen Terrinen, Tapenaden und Trüffelpesto liegt hier der süße Duft Südfrankreichs in der Pariser Stadtluft.