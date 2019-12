Florida: Der unbesiegte "Hard Rock"-Stamm

Die Sonne Floridas erwärmt die Luft in der Poollandschaft auf wohlige 27 Grad. Die Wolken am babyblauen Himmel spiegeln sich wie glimmernde Watteflocken in der Glasfassade des 36-stöckigen Hotel-Wolkenkratzers vor der Poollagune und lassen seine Konturen noch ikonischer wirken: Das „Seminole Hard Rock Hotel & Casino“ in Hollywood/ Florida, dreißig Kilometer nördlich von Miami, ist das erste und einzige Hotel in Form einer Gitarre. Mächtig und elegant steht es in der flachen Landschaft, weithin sichtbar, speziell in der Nacht, wenn Laser die sechs Saiten in die Luft zeichnen und die hundertvierzig Meter hohe Struktur doppelt so groß erscheint.

Zehn Jahre war diese spektakuläre, 1,5 Milliarden Dollar teure Erweiterung des alten Casino-Resorts in Planung, Ende Oktober wurde „The Guitar Hotel“ eröffnet. Und nicht nur in diesem dritten Hotelturm des Resorts dreht sich der Hard-Rock-Marke entsprechend alles um Musik: In den Gängen und dem 14.000-Quadratmeter-Casino sind die Wände voll mit Ausstellungsstücken, mit Gitarren von Lenny Kravitz und Jimmy Page, der schwarzen Lederjacke von Madonnas „Erotica“-Tour und dem roten Anzug, den David Bowie bei der „Glass Spider“-Show trug.

Im Spa gibt es die „Rhythm & Motion“-Anwendungen, bei denen während der Massage über das Massagebett die pulsierenden Schwingungen von Hits von Sigur Rós oder Pink Floyd auf den Körper übertragen werden und zusätzlich entspannen. Und mit dem „Sound Of Your Stay“-Programm kann man sich Vinyl-Alben samt Plattenspieler, E-Gitarren samt Kopfhörer oder DJ-Pulte in sein Zimmer stellen lassen.