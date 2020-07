Riegersburg: Mediterrane Stimmung mit Sonnenuntergang am See

Mediterrane Stimmung

Mit mediterraner Stimmung – spektakulärer Sonnenuntergänge inklusive – verbindet man die Region vermutlich eher nicht. Sollte man aber. Die Terrasse des „Seehaus“ am Riegersburger Badesee punktet in der Tat mit dieser außergewöhnlichen Kulisse, die von leiser Lounge-Musik und dem Planschen der Badegäste beschallt wird.

Falls man nicht schon tagsüber baden war und auf einen Snack oder ein Eis vorbeigeschaut hat, eignet sich besonders der frühe Abend zu einem Besuch. Vor allem, um den Sonnenuntergang zu beobachten, ist es der perfekte Ort – mit einem gepflegten Sundowner in der Hand, oder um sich mit einem Aperitif auf das Abendessen einzustimmen.

Wenn dabei die Sonne die Burg immer tiefer in den Schatten taucht, sich immer noch auf dem Wasser des Badesees spiegelt und letztendlich hinter den Hügeln verschwindet – dann sind das diese unerwarteten Momente, die einem lange im Gedächtnis bleiben. Aufstehen mag man in den lauen Sommernächten dann gar nicht mehr, denn auch abends bezaubert diese Kulisse am See.

Tipps

Verkosten: Im „Vulkanland Sekt Kulinarium“ findet man Spezialitäten aus dem Vulkanland

Wandern: Auf zwei Genuss-Wanderwegen (10 und 13 km) wandert man durch die Region

Angebot: Fünftägige „Genuss-Reise ins Thermen- und Vulkanland“, 4 Nächte im 3*- oder 4*-Hotel inkl. Frühstück, ab 639 Euro p. P./DZ, Programm und Termine auf reisewelt.at, Tel. 01 6071070 67446