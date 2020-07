Kreta: Freiraum auf Griechenlands größter Insel

Die Siesta am Nachmittag genießt man am besten im Hotel. Und siehe da – wo sonst bereits um fünf Uhr Früh die Liegen der ersten Reihen am Swimmingpool und am Meer mit Handtüchern besetzt werden, herrscht im Knossos Royal Hotel in Limenas Hersonissou sogar am Nachmittag noch gähnende Leere. Der private Pool für die meerseitig gelegenen Zimmer ist ebenfalls nur sporadisch genutzt.

Die Lage auf der Insel wird auch in den kommenden Wochen entspannter als sonst bleiben, obwohl der Flugverkehr in den vergangenen Tagen deutlich zunimmt. Kreta darf in diesem Sommer keine Vollauslastung erreichen. Jannis Fragoulakis, Commercial Director der drei Aldemar Hotels an der Küste, hat erst zwei seiner Betriebe geöffnet. „Die Hotels dürfen nur bis zu siebzig Prozent Auslastung aufweisen.“ Lediglich ein Drittel der Beherbergungsbetriebe in Kreta sind derzeit offen, die kleineren werden 2020 zum Teil geschlossen bleiben. Auch die Transfer- und Ausflugsbusse dürfen nur zu vierzig Prozent besetzt sein.

In Heraklion merkt man von gedämpften Touristenandrang allerdings wenig. Auf dem Markt und in den Cafés der Inselhauptstadt tummeln sich Einheimische und Urlauber.

Wer eine Stadtführung auf eigene Faust versuchen will, sollte sich Inspiration bei der multimedialen Touristeninformation holen: Auf einer Tafel, die Kreta und seine zahlreichen Orte abbildet, kann man mit einem Bilderrahmen, dessen Fokus man auf einen gewünschten Ort legt, Fotos von dort abrufen und mittels Touchscreen zahlreiche Filme über verschiedene Regionen sehen. Ein Spaziergang zum Hafen zur Festung Koules bringt dem Gast die Idylle zurück: keine großen Schiffe, kaum Touristen, keine Reisebusse – vielleicht das einzige und letzte Mal!