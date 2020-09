Klein, aber oho: 5 Tipps für Madeiras Schwesterinsel Porto Santo

Der Porto Santo Golf Course gilt als einer der besten Golfplätze in Portugal. Der 18-Loch-Par-72-Platz wurde vom spanischen Weltmeister Severiano Ballesteros designt und bietet spektakuläre Aussichten über die Insel und das Meer. Während die Südbahn den traditionellen amerikanischen Golfplätzen gleicht, wird die nördliche am Rande der Hochseeklippen gespielt – vor allem die Löcher 13, 14 und 15 sorgen hierbei für abenteuerliche Abschläge.

4. Geosafari-Jeeptouren

Auf rasante Weise lässt sich das reiche geologische Erbe der Insel per Jeep entdecken. Geführte Touren inklusive einheimischem Guide führen alle Adrenalinfreunde durch die mondähnliche Landschaft. Unterwegs werden nicht nur die Orte Morenos und Floras passiert, sondern auch die vulkanischen, sehr gut erhaltenen Basaltsäulen von Pico Ana Ferreira. Hier lässt sich das Alter und die bewegte Geschichte der Insel erahnen.