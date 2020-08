Malta: Kleine Inseln, große Vielfalt

Oase der Ruhe

Schon von Weitem erhebt sich die Silhouette der auf einem Hügel errichteten historischen Inselhauptstadt Mdina – der an das arabische Medina erinnernde Name ist kein Zufall, ist doch Maltesisch die einzige semitische Sprache in Europa und entstammt dem Arabischen.

Hier residierte der lokale Adel in prachtvollen Palazzi und Klöstern, ehe Malta 1530 von Kaiser Karl V. als Vorposten gegen die arabische Expansion dem Johanniter-Ritterorden als Lehen überlassen wurde. Die Ritter ließen Valletta mit seiner beeindruckenden barocken Kathedrale als neue Hauptstadt an der Küste errichten, während Mdina in einen bis heute andauernden Dornröschenschlaf verfiel.

Heute leben nur noch 250 Menschen in der alten Hauptstadt, in vielen der prächtigen Gebäude ist nur eine Etage bewohnt. Dennoch sind die steinernen Zeugen der Vergangenheit in tadellosem Zustand; wer durch die engen Gassen flaniert, findet eine Oase der Ruhe. Kein Wunder, dass sich einige von Maltas besten Hotels in Mdina angesiedelt haben.