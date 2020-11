Nationalpark Hohe Tauern: Und täglich pfeift das Murmeltier

Plötzlich liegt er vor uns, der Zupalsee. Das Wasser ist so klar, das sich Hütte und Berge darin spiegeln. Besonders erhitzte Wanderer nehmen hier ein erfrischendes Bad – knapp zehn Grad hat der See. An diesem Herbsttag reicht es, den großen Zeh ins Wasser zu stecken, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.

Lieber genießt man den Ausblick: Hinter der Hütte erheben sich aus den Wolken die Venediger Gruppe und die Virger Nordkette. Man erkennt die Spitze des Großvenedigers, mit 3.657 Metern der fünfthöchste Berg Österreichs.