Reise nach Mykonos: Zwischen Tanz und Traum

Einmal Jetset, immer Jetset könnte man sagen – denn eigentlich wurde die 105 km² kleine Insel erst durch Reich und Schön berühmt. In den 1960er-Jahren war Mykonos noch völlig unberührt vom Massentourismus, es gab damals gerade einmal neun Taxis und zwei Busse. Doch dann reisten Jackie Kennedy und Aristoteles Onassis per Yacht an. Von nun an galt die Ägäisinsel als begehrte VIP-Destination. Sie alle waren da: Elizabeth Taylor, angeblich verliebt in den Besitzer einer Taverne, Mick Jagger, Truman Capote, Playboys, Kicker und Lebenskünstler. Arrogant sind die Mykonioten trotzdem nicht geworden.

Der Mykonos-Style

Die Besonderheit der Insel hat wohl auch mit ihrem speziellen Lebensstil zu tun. Das drückt sich auch in Äußerlichkeiten aus: Wie die blau-weißen Polster auf großzügigen Stoffsofas arrangiert sind, wie sich das Basilikum duftend in Tontöpfe schmiegt, wie junge Frauen in flachen Sandalen und weißen, langen Leinenkleidern vom Strand in die Beachbar schlendern, wie der Roséwein in den Gläsern glitzert, wie alles duftet, schillert und leicht im Wind weht. Die perfekten Instagram-Momente, um Daheimgebliebene neidisch zu machen. Und so sehr es hier womöglich darum geht, gesehen zu werden, so sehr entzückt Mykonos mit diskreten Plätzen. Die eher unbekannten, manchmal schwer zugänglichen Strände im Norden und Nordwesten der Insel etwa. Bucht an Bucht, mit kristallklarem, betörend türkisblauem Meer, manchmal mit einer kleinen Taverne, manchmal ohne. Und ebenso ohne Liege und Schirm, Natur pur, drastischer Gegensatz zu den Partystränden Paradise und Super Paradise, wo sich exhibitionistische Schönheiten zu Technoklängen in der Sonne rekeln.

Das Inselinnere, abseits der belebten Südküste wirkt als bizarre Alternativkulisse zum Party-Geschehen. Mit einer Landschaft, die in ihrer steinigen Kargheit an die Mondoberfläche erinnert, von der aber das Meer nahezu immer sichtbar ist, so weit, so heftig blau. Echte Berge gibt es hier keine, die Insel ist trotzdem nicht flach. Und so wirkt die Anhöhe des Propheten Elias Vornioti mit 372 Metern richtig imposant. Mykonos-Urlauber sollten sich unbedingt zwei, drei Tage ein Mietauto nehmen, um Orte wie diese zu entdecken. Nicht nur: auch Villen „wie diese“ – in den Steilhängen des Hinterlands gebaute Anwesen, mit Infinity-Pools und Rundum-Sicht auf die Nachbarinseln Tinos, Andros, Syros. Dazwischen blauer Himmel, blaues Meer, blaue Stunden. Und lachende Möwen.