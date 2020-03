Längster Linienflug: Air Tahiti stellt unfreiwillig Weltrekord auf

Es ist wohl nur ein schwacher Trost für die Corona-geschädigte Luftfahrtbranche, aber immerhin: Das Coronavirus hat am Wochenende für einen neuen Luftfahrtrekord gesorgt. Weil ein Flug von Tahiti ( Französisch-Polynesien) nach Paris wegen des US-Einreiseverbots nicht in Los Angeles zwischenlanden konnte, wurde er mit 9.765 Meilen (15.715,24 km) zum längsten Linienflug der Geschichte.

Knapp 16 Stunden in der Luft

Die Boeing 787-9 der Fluglinie Air Tahiti Nui landete laut einem Bericht des US-Nachrichtensenders CNN am Sonntag in der Früh nach knapp 16 Stunden in der französischen Hauptstadt. "Der Flug wurde unter außergewöhnlichen Umständen und wegen der von den US-Behörden wegen der Covid-19 Epidemie verhängten Beschränkungen durchgeführt", hieß es von der Airline zur Begründung. Das französische Überseeterritorium ist von dem seit Freitag geltenden US-Einreiseverbot für die Europäische Union betroffen.