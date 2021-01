Kufsteinerland: Der jüngste Lebzelter und die „Wenderin“

Lebzelter ist ein uralter Beruf, den der Tiroler Florian Kitzbichler beim ältesten Lebzelterbetrieb Österreichs, in der Konditorei Wallner in St. Wolfgang, gelernt hat. Von dort brachte er auch das Lebkuchenrezept aus dem Jahr 1898 mit: Das Bieberle ist ein mit Mandeln und Marzipan gefülltes Lebkuchenröllchen, das an beiden Enden in Schokolade getunkt wird. Früher gehörte zum Handwerk die Verarbeitung von Produkten aus der Imkerei, also Honig und Wachs. Ein Lebzelter hat nicht nur Honigkuchen hergestellt, sondern auch Kerzen aus Bienenwachs gezogen.