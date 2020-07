Insider-Tipps: Sightseeing mit Kindern in Österreich

Haus der Musik (Wien): Das Museum in einem Innenstadt-Palais ist nicht nur ein gutes Beispiel für alte Wiener Gebäude, sondern macht Kindern Spaß mit einer Treppe mit Tönen oder dem – schwierigen – Versuch, die Wiener Philharmoniker zu dirigieren.

Campen am See (Burgenland): In Podersdorf am Neusiedler See kann man direkt beim Strand im Zelt oder Wohnmobil wohnen. Als Morgensport gleich eine Runde schwimmen.

Mozarthaus (Wien): Das Haus in der Domgasse ist in den mittelalterlich-engen Gassen neben dem Stephansplatz versteckt – so erlebt man in mehreren Facetten ein informatives Stadterlebnis.