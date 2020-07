Die tollsten Glamping-Plätze in Tschechien

Hide and Seek Aranka - Die nur von Wald umgebene Luxushütte liegt am Wasser, am Fuße des Böhmerwalds und ist auf ihre Auszeichnung im Rahmen der Designmesse Designblok 2019 stolz. Hier fehlt es an nichts. In der Küche findet man sogar eine French Press und eine Kanne für japanischen Tee. Das hausgemachte Brot als Willkommensgeschenk gibt es als Bonus oben drauf. Erst in die heiße Sauna und dann die Abkühlung im See. Bleiben können zwei bis vier Personen ab mindestens zwei Nächten.